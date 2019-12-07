Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова представила произвольную программу в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

После короткой программы Алина Загитова шла второй, установив новый мировой рекорд. В произвольной программе фигуристка очень неудачно упала с двойного акселя в начале программы, однако второй аксель исполнила чисто. Дорожку шагов фигуристки оценили на четвертый уровень, как и вращения.

За прокат Алине Загитовой поставили 125,53 балла, из них за технику — 57,84 балла, также балл фигуристке сняли за падение.

В общей сумме Загитова набрала 205,23 балла.

Эти оценки не помогли Алине Загитовой попасть в тройку лучших в финале Гран-при, она стала последней.