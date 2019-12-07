Российская фигуристка Алена Косторная выиграла в финале серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.

Спортсменка с мировым рекордом в короткой программе и по сумме баллов победила в финале серии, набрав больше 247 баллов.

Второй стала Анна Щербакова, которая набрала более 240 баллов и исполнила в произвольной программе два четверных лутца. С четверного флипа Щербакова упала.

Третьей стала Александра Трусова, упавшая с двух четверных прыжков — тулупа и сальхова и прыгнувшая четверные лутц, флип и тулуп в каскаде с ойлером и сальховом. Она набрала более 233 балла.

Алина Загитова с падением исполнила произвольную программу, набрав всего 205 баллов по сумме, что переместило ее на последнюю строчку в турнирной таблице.