Кульминация финала Гран-при удивила всех и вся — первая дуэль Трусовой, Щербаковой и Косторной в сезоне завершилась в пользу первой, Трусова так и не исполнила пять четверных, но прыгнула флип впервые в женском катании, а Загитова неожиданно заняла последнюю строчку. С мировым рекордом выиграл и Нейтан Чен, опередив Юдзуру Ханю более чем на 40 баллов.

Сводки из Турина, а также результат боя Александра Поветкина — в традиционном обзоре Nevasport.

Косторная выиграла финал Гран-при, Щербакова — 2-я, Трусова — 3-я, Загитова — последняя

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла в финале серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине. Два чистых проката и мировой рекорд по сумме баллов принесли Косторной первое место. Серебро у Анны Щербаковой — она набрала более 240 баллов с двумя четверными. Александра Трусова с двумя падениями стала лишь третьей. Алина Загитова также допустила падение в программе, став в итоге последней.

Поветкин завершил бой с Хантером вничью перед реваншем Руис — Джошуа

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завершил бой с американцем Майклом Хантером вничью в андеркарде боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис. Судьи оценили выступление боксеров одинаково — 115:113, 113:115 и 114:114, таким образом, зафиксировав в поединке ничью. Это первая ничья в карьере Александра Поветкина.

Чен с мировым рекордом выиграл финал Гран-при, Алиев — последний

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Нейтан Чен стал победителем финала Гран-при, который проходит в Турине. Американец получил 224,92 балла за произвольную программу и 335,30 сумме, установив мировой рекорд. На второй строчке расположился японец Юдзуру Ханю, набравший 291,43 балла по сумме двух программ. Замкнул тройку лидеров француз Кевин Эймоз, судьи оценили его выступление на 275,63.

Пападакис и Сизерон выиграли финал Гран-при, Степанова и Букин — четвертые

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. За два проката фигуристы набрали 219,85 балла, не сумев побить личный рекорд. Второе место у пары из США — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс набрали 210,68 балла. Тройку призеров замкнули победители прошлогоднего финала Гран-при Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, получив 207,93 балла. Российские пары оказались вне тройки.

Панфилова/Рылов выиграли финал юниорского Гран-при, весь пьедестал — российский

Российская пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов выиграли финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Первые пять мест в турнире спортивных пар заняли россияне. Панфилова и Рылов набрали 185,23 балла. На втором месте расположились Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, на их счету 184,37 балла. На третьем месте — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, они совершили несколько ошибок в произвольной программе и набрали лишь 179,68 балла.

Мозалев стал вторым в финале юниорского Гран-при, Самсонов — третий

Российский фигурист Андрей Мозалев стал вторым в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Результат Мозалева — 241,48 балла. Выиграл финал Гран-при среди юниоров японский фигурист Шун Сато, он стал первым по итогам произвольной программы, набрав в общей сумме 255,11 балла. Бронза финала Гран-при — у еще одного россиянина Даниила Самсонова. Он стал лишь третьим с результатом 230,19 балла.

Казакова и Ревия выиграли финал ЮГП в танцах на льду, Шанаева/Нарижный — с бронзой

Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия выиграли финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду, набрав в сумме за два танца 174.90 балла. Совсем немного им проиграли фигуристы из США Эвонли Нгуен и Вадим Колесник, они набрали 174.74 балла. На третьем месте расположились россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. За свои прокаты пара получила 164,22 балла. На четвертом месте осталась еще одна российская пара Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, они получили от судей 163,03 балла. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали лишь шестыми, заработав 152,21 балла