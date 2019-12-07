Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завершил бой с американцем Майклом Хантером вничью в андеркарде боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис.

Бой Поветкина и Хантера прошел в Саудовской Аравии. Отметим, у Поветкина вышел неудачный первый раунд, затем россиянин реабилитировался и вышел вперед, но в концовке активнее действовал Хантер. Судьи оценили выступление боксеров одинаково — 115:113, 113:115 и 114:114, таким образом, зафиксировав в поединке ничью.

Для Поветкина это первая ничья в карьере.