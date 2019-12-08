Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, когда зрители смогут увидеть новый четверной прыжок в ее исполнении.

Слова Трусовой цитирует агентство Р-Спорт. «Четверной риттбергер? Думаю, попробую в конце сезона», — сказала фигуристка, отметив, что в произвольной она обойдется без тройного акселя, поскольку в программе и так пять четверных.

Напомним, Александра Трусова стала бронзовым призером финала Гран-при в Турине, заявив пять четверных прыжков. В произвольной программе Трусова стала первой фигуристкой в истории женского катания, исполнившей чисто четверной флип. На сальхове фигуристка сделала бабочку, с сольного четверного тулупа упала. Чисто у фигуристки вышло исполнить четверной лутц, а также четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.