На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 8 декабря, пройдет женская эстафетная гонка.

Начало эстафеты назначено на 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Россию в гонке будет представлять следующая эстафетная четверка: Тамара Воронина на первом этапе, Екатерина Юрлова-Перхт на втором этапе, Светлана Миронова — на третьем. Завершать гонку будет Лариса Куклина.

Россиянки ранее на первом этапе текущего сезона в Кубке мира медалей не выигрывали. Ближе всех к награде была Лариса Куклина, которая стала пятой в индивидуальной гонке.

Мужская эстафета прошла вчера, 7 декабря. Квартет из Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова занял четвертое место.