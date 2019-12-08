Личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин поделился мнением по поводу решения тренерского штаба сборной России по биатлону отправить спортсмена на старты Кубка России.

Слова Никитина приводит портал News.ru. По словам Никитина, странные вещи начали происходить еще на отборочных гонках в Тюмени. «Была договоренность, что всем лыжи мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали», — сказал тренер, добавив, что возможности проверить равные условия у биатлониста не было.

Также, по словам Никитина, правление СБР пренебрегло рекомендациями тренерского совета и приняло решение сделать отборы закрытыми. Тренер отметил, что ротацию в составе сборной проводили согласно результатам на международных соревнованиях.

«Бабиков сейчас входит в красную группу Кубка мира – топ-25», — сказал Никитин, отметив, что красной группе все расходы оплачивает IBU. «Однако его отправляют на Кубок России, а спортсмены, которые в Кубке IBU занимают места ниже 50-го, продолжают там выступать», — заключил Никитин.

Напомним, ранее Сергей Белозеров, старший тренер сборной России по лыжным гонкам, отметил, что Антон Бабиков отправляется на Кубок России, поскольку не отобрался на КМ на контрольных стартах в Тюмени, а в Эстерсунд приехал по личной квоте.