Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих впечатлениях от участия в финале серии Гран-при в Турине. Слова спортсменки цитирует портал Sport24.

Щербакова отметила, что довольна своим выступлением, однако у нее остался осадок от того, что в произвольной программе не получилось выполнить флип. Возможной причиной падения спортсменка назвала тот факт, что впервые включила этот прыжок в программу.

«В прошлом сезоне такие проблемы были с лутцами. Учу флип и лутц, потому что они мне даются мне легче других», — сказала фигуристка на пресс-конференции, отметив, что на следующих соревнованиях она обязательно будет прыгать и флип. Никаких эмоций от баллов она не получила, отметив, что главным в прокате для нее был флип.

Напомним, Анна Щербакова завоевала серебряную медаль в финале серии Гран-при по фигурному катанию.