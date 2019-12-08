Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих учениц в финале серии Гран-при в Турине.

Тренер выложила фотографию после награждения в своем «Инстаграме», подписав ее фразой: «Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 7 Дек 2019 в 4:02 PST

Напомним, в финале Гран-при в женском одиночном катании приняли участие четыре воспитанницы группы Этери Тутберидзе, из которых три заняли весь пьедестал почета.

Алена Косторная выиграла золото, побив мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов, Анна Щербакова с двумя четверными лутцами в произвольной программе стала второй, а Александра Трусова, заходившая на пять четверных — третьей. Алина Загитова заняла шестое место.