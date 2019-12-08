Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих учениц в финале серии Гран-при в Турине.
Тренер выложила фотографию после награждения в своем «Инстаграме», подписав ее фразой: «Завершилась первая половина сезона. Дорогу осилит идущий».
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Напомним, в финале Гран-при в женском одиночном катании приняли участие четыре воспитанницы группы Этери Тутберидзе, из которых три заняли весь пьедестал почета.
Алена Косторная выиграла золото, побив мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов, Анна Щербакова с двумя четверными лутцами в произвольной программе стала второй, а Александра Трусова, заходившая на пять четверных — третьей. Алина Загитова заняла шестое место.
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