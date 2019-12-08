Женская сборная России по гандболу обыграла сборную Румынии в рамках второго группового этапа чемпионата мира по гандболу среди женских команд. Встреча прошла в Кумамото, Япония, и завершилась со счетом 27:18 в пользу россиянок.

Первый тайм был очень равным и завершился со счетом 10:10, румынки сравняли счет уже с сиреной. Во втором тайме подопечные Амброса Мартина совершили рывок и забросили 17 мячей, в то время как их соперницы — всего 8 мячей.

В рамках второго группового этапа России предстоит провести матчи со сборными Испании (11 декабря) и Черногории (10 декабря). Сейчас россиянки занимают в турнирной таблице своей подгруппы первое место, имея 6 очков за три победы — над Румынией, Японией и Швецией.