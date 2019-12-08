Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от прокатов в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Слова фигуристки цитирует портал РИА Новости. Трусова призналась, что откатала очень плохо, несмотря на то, что она делала первый в мире четверной флип, в произвольной программе она упала и сделала одну «бабочку».

По словам Трусовой, волнение повлияло на четверной сальхов, а на четверной тулуп фигуристка поторопилась. «Три четверных для меня очень мало, надо больше, обидно, что на соревнованиях не получается, на тренировках делаю чаще и чище», — отметила фигуристка, добавив, что она уже катала произвольную программу с пятью четверными прыжками чисто.

Напомним, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на финале серии Гран-при, пропустив вперед Алену Косторную и Анну Щербакову.