Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин возмутился решением тренерского штаба не брать своего подопечного на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Слова Никитина приводит портал News.ru. По словам тренера, сейчас Бабикова не хотят в принципе пускать на международные соревнования, хотя он готов лучше, чем многие участники Кубка IBU. «Сборная России – это не частная лавочка, где руководство может делать, что хочет», — отметил специалист.

Как заявил Никитин, один предсезонный сбор был проведен за счет регионов, которые представляют биатлонисты — это был сбор в австрийском Рамзау. «Я заплатил 320 тысяч рублей за подготовку Бабикова в Рамзау и рассчитывал, что как обладатель Кубка IBU он будет выступать на международных соревнованиях», — заявил Никитин.

Напомним, Антон Бабиков на этапе в Эстерсунде занял 14-е место в индивидуальной гонке и стал 25-м в общем зачете, однако его было решено отправить на Кубок России.