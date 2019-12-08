Российский лыжник Александр Большунов показал, как отметил победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере вместе с сервисерами сборной России по лыжным гонкам.

В своем «Инстаграме» Большунов выложил видеоролик, где он снимает танцующих сервисеров за работой, в грузовике играла песня группы «Ленинград» — «Супергуд». В видео появились Дмитрий Пирогов, Дмитрий Биченев, Леонид Виноградов, Виктор Головин и Петр Трифанов. Сам лыжник в кадре не появился.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bolshunov.ski.gonki (@san_sanych_bolshunov) 7 Дек 2019 в 12:41 PST

Напомним, Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, опередив норвежцев Ханса Холунда и Эмиля Иверсена в концовке гонки.

В сегодняшней эстафете Александр Большунов участия не примет.