Поклонники российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой устроили флешмоб в поддержку спортсменки после ее неудачного выступления в финале серии Гран-при в Турине.

В фан-аккаунте фигуристки в «Инстаграме» появилась подборка постов из соцсетей с хэштегом «Алина, я люблю тебя». На какое-то время Алина Загитова попала в тренды «Твиттера» в Японии. Участие в акции приняли поклонники Загитовой по всему миру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina’s Fanpage GPF 🇮🇹👑☘️🤞🧿 (@teamzagitova) 7 Дек 2019 в 1:45 PST

Напомним, Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу на финале серии Гран-при по фигурному катанию, упав с двойного акселя, также судьи отметили недокруты на многих прыжках. Низкие оценки отбросили Алину Загитову на шестую строчку по итогам финала серии.