Поклонники российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой устроили флешмоб в поддержку спортсменки после ее неудачного выступления в финале серии Гран-при в Турине.
В фан-аккаунте фигуристки в «Инстаграме» появилась подборка постов из соцсетей с хэштегом «Алина, я люблю тебя». На какое-то время Алина Загитова попала в тренды «Твиттера» в Японии. Участие в акции приняли поклонники Загитовой по всему миру.
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Напомним, Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу на финале серии Гран-при по фигурному катанию, упав с двойного акселя, также судьи отметили недокруты на многих прыжках. Низкие оценки отбросили Алину Загитову на шестую строчку по итогам финала серии.
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