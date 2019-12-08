Заместитель главы Всероссийского антидопингового агентства РУСАДА Маргарита Пахноцкая поделилась ожиданиями от грядущего заседания исполкома WADA по российскому вопросу.

В интервью агентству ТАСС Пахноцкая заявила, что уверена почти на сто процентов в том, что решение исполкома WADA не будет отличаться от рекомендаций комитета по соответствию. На данный момент РУСАДА изучает возможность воспользоваться правом не согласиться с решением WADA.

«Главное для РУСАДА — помочь нашим чистым спортсменам, которые могут пострадать», — отметила замглавы агентства, добавив, что РУСАДА сделало все возможное, чтобы не допустить того, что произойдет в понедельник. На данный момент агентство хочет использовать возможность, чтобы свести к минимуму негативные последствия для честных спортсменов.

Напомним, завтра, 9 декабря, в Лозанне состоится заседание Исполкома WADA, которое определит судьбу российского спорта на ближайшие четыре года.