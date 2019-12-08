Стали известны все участники показательных выступлений финала серии Гран-при в Турине.

Информацию об участниках гала-шоу сообщает портал AbsoluteSkating. Из российских юниоров на гала-шоу пригласили победительницу Камилу Валиеву, а также спортивную пару Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. Остальные российские призеры финала ЮГП приглашены не были.

Пять участниц турнира женщин были приглашены на шоу: Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Рика Кихира, а также Алина Загитова, занявшая шестое место. Американка Брэди Теннелл приглашение не получила.

Из турнира мужчин пригласили пятерых фигуристов: Александр Самарин попал в их число, Дмитрий Алиев — нет.

Также было решено пригласить пять танцевальных пар, в их число вошли Александра Степанова/Иван Букин. Ставшие шестыми Виктория Синицина/Никита Кацалапов на показательные выступления не попали.

С турнира спортивных пар были выбраны четыре дуэта, в состав вошли Анастасия Мишина/Александр Галлямов, завоевавшие бронзу. Организаторы не пригласили Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, предпочтя им пару из Канады Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (пятое место).

Прямую трансляцию показательный выступлений в финале Гран-при в Турине можно будет увидеть здесь. Начало выступлений — в 15:55 по московскому времени.