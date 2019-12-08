Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис объяснил причины своего поражения в бою-реванше против британца Энтони Джошуа.

Напомним, поединок прошел в Саудовской Аравии в ночь на 8 декабря. Слова Руиса цитирует портал Sky Sports. По мнению Руиса, он должен был быть более сконцентрирован на этом поединке, а также относиться к этому бою серьезно.

«Звание чемпиона мира обязывает к этому. Три месяца вечеринок сказались на моем выступлении», — сказал Руис, отметив, что он сделает выводы и в следующий раз будет гораздо лучше. «Я буду в лучше форме в своей жизни», — заявил американец.

Напомним, боксеры продержались на ринге 12 раундов, после чего судейским решением победа была присуждена Энтони Джошуа.