В норвежском Лиллехаммере в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам стартовала мужская эстафета, заключительная гонка второго этапа.

Участники гонки преодолеют четыре этапа по семь с половиной километров.

Российская сборная выставила на гонку два состава. За первую команду побегут Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. За вторую выступят Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов.

Изначально Сергей Устюгов не планировал принимать участие в эстафетной гонке, однако накануне отравился местной рыбой Артем Мальцев, в связи с чем было принято решение заменить участника во втором составе. Накануне в скиатлоне Устюгов занял 10-е место.