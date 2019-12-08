Российские женские команды не смогли попасть в тройку призеров в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Первая команда России в составе Лидия Дуркина — Наталья Непряева – Анна Нечаевская – Яна Кирпиченко заняла шестое место и проиграла лидерам 2 минуты и 25 секунд. Вторая сборная России заняла седьмое место, проиграв на одну секунду больше, за команду бежали Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань.

Выиграла эстафету первая сборная Норвегии, около 48 секунд лидерам проиграли американки, приехавшие к финишу вторыми. Третьей стала команда Швеции.

Следующей на этапе Кубка мира в Лиллехаммере пройдет мужская эстафета. Начало назначено на 13:45 по московскому времени.