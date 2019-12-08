Стала известна сетка выставочного теннисного турнира в Абу-Даби Mubadala World Tennis Championship. Информация появилась на официальном сайте соревнований.

Согласно сетке соревнований, россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира сразится с Хен Чоном. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сразится против первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

Во второй части турнирной сетки грек Стефанос Циципас сыграет против француза Гаэля Монфиса. Лучший теннисист из этой пары поборется за право выйти в финал с сербом Новаком Джоковичем.

Отметим, в рамках турнира в ОАЭ также пройдет женский выставочный матч: россиянка Мария Шарапова сразится с американкой Амандой Анисимовой.

Турнир Mubadala World Tennis Championship состоится в Абу-Даби и пройдет с 19 по 21 декабря.