Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил назначение от УЕФА на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Согласно данным на официальном сайте УЕФА, Карасев со своей командой рассудит матч группы F между дортмундской «Боруссией» и «Славией». На линии Карасеву будут ассистировать Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертым арбитром встречи назначен Сергей Лапочкин.

На игре также будет присутствовать бригада VAR. Видеопомощником арбитра станет Виталий Мешков, помогать ему будет Сергей Иванов.

Ранее Сергея Карасева уже назначали главным арбитром на матчи Лиги чемпионов, а также на игры отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.