Российский лыжник, многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Большунов высказался по поводу ситуации с российским спортом и WADA.

Слова Большунова цитирует норвежский портал Аbcnyheter.no. Лыжник отметил, что он тренируется, соревнуется и старается не лезть в политику. «Я не могу тратить слишком много энергии на то, что не могу изменить», — сказал гонщик.

На ситуацию с грядущим заседанием исполкома WADA Большунов смотрит позитивно. «Верю, что FIS примет правильное решение и чистые спортсмены смогут продолжить соревноваться», — сказал лыжник, отметив, что чистые спортсмены должны соревноваться, поскольку на допинг сейчас проверяют везде, где бы они не выступали.

Напомним, завтра, 9 декабря, в Лозанне состоится заседание исполкома WADA, на котором будет принято решение по статусу РУСАДА и будущему российского спорта.