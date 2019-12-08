Стало известно, кто рассудит петербургский «Зенит» и лиссабонскую «Бенфику» в рамках матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, матч с участием сине-бело-голубых рассудит испанская бригада арбитров во главе с рефери Матеу Лаосом. Ассистировать ему на линии будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, четвертым арбитром на матч назначен Сантьяго Хайме.

На игре будет также присутствовать VAR. Видеопомощник арбитра — испанец Алехандро Эрнандес, его ассистент — Рикардо де Бургос, также из Испании.

Ранее Матеу Лаос работал на одном матча «Зенита» — в 2018 году он рассудил игру Лиги Европы против шотландского «Селтика». Тогда «Зенит» выиграл со счетом 3:0.

Встреча «Зенита» и «Бенфики» пройдет в Лиссабоне 10 декабря на стадионе «Да Луж» и начнется в 23:00 по мск.