На финале серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине стартовали показательные выступления. Мероприятие проходит в олимпийском дворце «Палавела».

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Из российских спортсменов-юниоров на гала-шоу были приглашены победители финала ЮГП Камила Валиева и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. Других призеров финала юниорского Гран-при на показательные выступления не вызвали.

Из турнира танцоров на гала-шоу пригласили Александру Степанову и Ивана Букина, из турнира мужчин — Александра Самарина, из турнира спортивных пар — бронзовых призеров финала Гран-при Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Российские одиночницы выступят на гала-шоу в полном составе: на лед выйдут Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.