В матче 19-го тура российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» дома потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:3.

В составе самарцев по мячу забили Никита Чернов с передачи Антона Зинковского на 21-й минуте и Деян Радоньич с передачи того же Зинковского на 65-й минуте.

У гостей дубль оформил Павел Погребняк, который отличился на 43-й минуте и на 50-й минуте с передачи Вараздата Арояна. Еще один гол забил Отман Эль-Кабир на 83-й минуте встречи.

После 19 матчей команда Дмитрия Парфенова идет на девятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 24 очка. Подопечные Миодрага Божовича занимают 14-ю позицию с 18 баллами.

Следующий матч в РПЛ екатеринбургский клуб проведет 1 марта против московского ЦСКА на выезде, «Крылья» в этот же день примут «Оренбург».