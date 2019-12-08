Российский боец UFC Александр Волков дал свой прогноз на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По словам Волкова, этот поединок он пока не анализировал, но ему почему-то кажется, что Фергюсон сможет дожить до конца боя. Россиянин отметил, что, скорее всего, поединок пройдет в доминирующей манере Хабиба, который проведет весь бой сверху и за счёт этого по очкам заберёт пять раундов.

Волков добавил, что сенсации в виде досрочной победы Фергюсона ждать не стоит, ведь Хабиб будет достаточно осторожен и будет просто пять раундов доминировать, а Фергюсон будет работать снизу.

«Но не могу сказать, что очень хорошо смотрел бои Фергюсона, чтобы анализировать досконально», — сказал Волков, слова которого приводит YouTube-канал «События в мире бокса и ММА».

В данный момент Нурмагомедов готовится к очередной защите чемпионского пояса. 18 апреля 2020 года россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном, бой будет проходить в Нью-Йорке.

По мнению Фергюсона, Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.