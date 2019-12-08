Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера официально назначен наставником греческого АЕКа.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. По сообщению пресс-службы, итальянский тренер приехал в офис АЕКа и заключил контракт с клубом до лета 2021 года.

Отметим, после 13 туров чемпионата Греции команда из Афин располагается на четвертом месте в турнирной таблице и имеет 21 балл.

Ранее сообщалось, что клуб хотел видеть на посту главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого, который недавно покинул голландский «Витесс», но сделка не состоялась. Как объяснил агент, Слуцкому нужно было время для размышления, в то время как АЕК хотел назначить нового главного тренера в самое ближайшее время.

Напомним, Каррера был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе», затем стал главным тренером «Спартака», с которым в первый год своей работы выиграл чемпионат России. В октябре 2018 года Каррера со скандалом покинул пост главного тренера «Спартака» и с тех пор оставался без работы.