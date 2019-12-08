Менеджер американского боксера Майкла Хантера Мартин Миколайчак раскритиковал судейство поединка между своим клиентом и россиянином Александром Поветкиным.

«Мы выиграли этот бой. Это грабеж», — сказал Миколайчак, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завершил бой с американцем Майклом Хантером вничью в андеркарде боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис.

Отметим, бой Поветкина и Хантера прошел в Саудовской Аравии. У российского боксера вышел неудачный первый раунд, затем россиянин реабилитировался и вышел вперед, но в концовке активнее действовал Хантер. Судьи оценили выступление боксеров одинаково — 115:113, 113:115 и 114:114, таким образом, зафиксировав в поединке ничью.