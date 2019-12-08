Перед матчем 19-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Рубином» на скамейке запасных хозяев произошел необычный инцидент.

По сообщению комментатора Дмитрия Жичкина, на скамейке запасных «Сочи» загорелось кресло. Об этом Жичкин рассказал в Twitter

«За 40 минут до начала матча «Сочи» — «Рубин» на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и, как следствие, здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости», — написал Жичкин.

За 40 минут до начала матча Сочи — Рубин на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и, как следствие, здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и поблизости. pic.twitter.com/KQ0APEYAR9 — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) December 8, 2019

Отметим, матч между командами проходит в данные минуты. Первая встреча в Казани завершилась разгромной победой сочинцев со счетом 3:0. Встреча в Сочи — последняя перед зимним перерывом.