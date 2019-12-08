Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги сезона и поделился впечатлениями от игры своей команды.

По словам Глушакова, для него лично это был непростой год.

«Всем известная история выматывала эмоционально. Потом были травмы, поэтому хорошую физическую форму набирал не сразу — только в последних матчах чувствовал былую силу. Очень много важных очков «Ахмат» потерял на самых последних минутах. Мы сами себя поставили в такое положение, сами из него и будем выходить», — написал Глушаков в Instagram.

Он добавил, что сезон не закончен, и впереди много тяжелой работы.

Напомним, Глушаков перешел в «Ахмат» в июне 2019 года после скандального ухода из московского «Спартака». В стане красно-белых футболист поссорился с тренером Массимо Каррерой и фанатами клуба.