Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при в Турине из-за травмы ноги, которую она получила ранее на соревнованиях.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, фигуристка получила повреждение при падении с акселя.

Напомним, Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу на финале серии Гран-при по фигурному катанию, упав с двойного акселя, также судьи отметили недокруты на многих прыжках. Низкие оценки отбросили Алину Загитову на шестую строчку по итогам финала серии.

Ранее поклонники российской фигуристки и олимпийской чемпионки устроили флешмоб в поддержку спортсменки после ее неудачного выступления.

С 24 по 29 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию, на котором будет определен состав участников сборной на чемпионат Европы.