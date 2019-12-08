Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» и петербургского СКА Павел Дацюк выставил на продажу свой дом в Блумфилде, пригороде Детройта.

Об этом сообщает Detroit Free Press. По информации источника, этот дом Дацюк строил в течение всех 14 лет, которые он выступал в НХЛ. Россиянин вложил в строительство около десяти миллионов долларов. Отмечается, что сейчас дом выставлен на продажу за 4,5 миллионов долларов, а площадь дома — около 450 квадратных метров. Также известно, что в доме есть шесть спален, бар, бассейн, сауна и тренажерный зал.

Отметим, в данный момент Павел Дацюк выступает в Континентальной хоккейной лиге в составе екатеринбургского «Автомобилиста». После 35 матчей его команда идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками.