В матче 19-го тура российской премьер-лиги «Сочи» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1.

В составе сочинцев единственный мяч забил Душан Лагатор с передачи Дмитрия Полоза на 39-й минуте. У казанцев отличиться удалось Евгению Маркову после передачи Хвичи Кварацхелии на 49-й минуте встречи.

После 19 матчей команда Романа Шаронова идет на 13-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 19 очков. Подопечные Романа Березовского, который исполняет обязанности главного тренера, идут на последней строчке чемпионата, набрав 15 баллов, имея при этом матч в запасе.

Следующий матч в РПЛ сочинский клуб проведет 1 марта на домашнем стадионе против тульского «Арсенала». «Рубин» в этот же день на выезде встретится с «Тамбовом».