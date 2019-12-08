Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в скором времени подпишет новое соглашение с омским клубом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, новый контракт канадца с клубом будет действовать два года.

Ранее сообщалось, что Хартли может возглавить «Монреаль».

Напомним, 59-летний специалист возглавил омский клуб летом 2018 года. В первый сезон «Авангард» под его руководством впервые за семь лет вышел в финал Кубка Гагарина.

В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги «Авангард» с 48 очками идет на второй строчке в Восточной конференции, уступая лидирующему «Ак Барсу» пять очков.

Ранее Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один год.