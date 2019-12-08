В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялась женская эстафета 4×6 километров.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, которую представляли Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн. На втором месте оказались биатлонистки из Швейцарии, а третье место заняла команда Швеции.

Отметим, сборная России в составе Тамары Ворониной, Светланы Мироновой, Екатерины Юрловой-Перхт и Ларисы Куклиной заняла пятое место.

Напомним, россиянки ранее на первом этапе текущего сезона в Кубке мира медалей не выигрывали. Ближе всех к награде была Лариса Куклина, которая стала пятой в индивидуальной гонке.

Мужская эстафета прошла вчера, 7 декабря. Квартет из Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова занял четвертое место.