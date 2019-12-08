В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4.

В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата. Еще по мячу забили Келечи Ихеаначо с передачи Джеймса Мэддисона на 41-й минуте и Джонни Эванс с передачи Мэддисона на 49-й минуте.

У вилланов единственный гол забил Джек Грилиш с передачи Эзри Консы на второй добавленной к первому тайму минуте.

После 16 матчей команда Брендана Роджерса идет на втором месте в турнирной таблице английской премьер-лиги с 38 очками, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь баллов и опережая идущий третьим «Манчестер Сити» на шесть очков. «Астон Вилла» занимает 17-е место с 15 баллами.