Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что состоится повторный бой между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.

По словам Рябинского, ему с самого начала было боязно, он переживал и волновался, и еще до поединка говорил, что Хантер не подарок, а очень сильный и опасный боксер. Рябинский отметил, что до боя обсуждал с Поветкиным возможные развития событий и понимал, что поединок будет тяжелым, и так в итоге получилось.

«Я согласен с решением судей. Думаю, мы придем к тому, что этим ребятам нужно будет провести еще один бой. О сроках говорить тяжело, но повторный поединок должен произойти незамедлительно. Тут еще дело в том, что этот бой был элиминатором на чемпионский бой. На ничьей это оставлять нельзя», — сказал Рябинский, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завершил бой с американцем Майклом Хантером вничью в андеркарде боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис.

Отметим, бой Поветкина и Хантера прошел в Саудовской Аравии. У российского боксера вышел неудачный первый раунд, затем россиянин реабилитировался и вышел вперед, но в концовке активнее действовал Хантер. Судьи оценили выступление боксеров одинаково — 115:113, 113:115 и 114:114, таким образом, зафиксировав в поединке ничью