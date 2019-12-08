В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал разгромную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:0.

В составе омичей дубль оформил Сергей Широков, который отличился на 23-й минуте с передач Коди Франсона и Кирилла Семенова и на 46-й минуте с передач Алексея Терещенко и Вилле Покки. Еще один гол забил Роб Клинкхаммер на 1-й минуте встречи.

После 36 матчей команда Дмитрия Квартальнова идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 56 очков. Подопечные Боба Хартли, которые провели на одну игру больше, имеют 50 очков и идут на второй строчке.

Следующий матч «Авангард» проведет 9 декабря в Балашихе против «Барыса», «Ак Барс» 19 декабря примет «Салават Юлаев».