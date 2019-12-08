Болельщики московского «Спартака» присоединились к акции, которую в 19-м туре российской премьер-лиги поддержали фанаты всех клубов чемпионата.

Активные поклонники красно-белых покинули трибуны «Открытие Арены» на 30-й минуте встречи в знак протеста против задержания болельщиков.

Кроме того, как сообщает Василий Конов в своем телеграм-канале, акцию поддержали зрители ВИП-трибун и болельщики «Ростова».

До этого фанаты развесили на трибунах баннеры. Один из них касался нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. «Контракт Дзюбы=15 суток», — написано на баннере.

Другой баннер был адресован к цирковому дрессировщику Эдгарду Запашному, который ранее призвал «ввести ОМОН, и «покрошить» болельщиков».

«Э. Запашный — корм для энергичных кошек», — гласил баннер, который фанаты красно-белых адресовали дрессировщику.