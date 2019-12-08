Защитник петербургского «Зенита» Остин Холлинз поделился мнением о победе на АСВЕЛом и ожиданиями от игры с «Химками».

По словам Холлинза, после победы над АСВЕЛом «Зениту» стало чуть легче психологически, все в команде счастливы, что удалось победить. Он отметил, что теперь нужно строить себя от этой победы, стараться стать ещё лучше. Холлинз добавил, что «Зенит» уже играл с «Химками» и знает, что у этой команды очень много достоинств.

«Это талантливая команда, которая может играть как в нападении, так и в защите. Если мы хотим победить, то нам, безусловно, нужно будет продемонстрировать агрессивную защиту. Только от обороны и можно строить свою игру», — сказал Холлинз, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербургский «Зенит» одержал победу над французским АСВЕЛом в очередном туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» и завершилась со счетом 75:70 в пользу хозяев площадки.