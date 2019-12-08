Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи».

Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко. «Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года», – сказал Рубашко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Владимир Федотов покинул «Оренбург». До этого «Сочи» расстался с Александром Точилиным, обязанности главного тренера исполнял Роман Березовский.

Напомним, Владимир Федотов работал в «Оренбурге» с 2017 года. Под его руководством команде удалось занять первое место в ФНЛ и выйти в российскую премьер-лигу. На сегодняшний день «Оренбург» занимает 12 место в турнирной таблице, отставая от топ-10 всего на 2 очка. Последний матч во главе с Федотовым «Оренбург» сыграет 7 декабря на выезде с «Тамбовом», в рамках 19 тура РПЛ.