Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба провел теннисный матч со своим одноклубником Робертом Маком.

«Крутой матч», — написал Дзюба в своем Instagram под фото с Маком.

Отметим, ранее петербургский «Зенит» на своем официальном сайте открыл предзаказ на футболку нападающего Артема Дзюбы.

«Прекрасный подарок на Новый год и все последующие праздники, ограниченный тираж, плюс 50 к боевому духу», — сообщают сине-бело-голубые в Twitter.

Напомним, в такой же футболке Артем Дзюба играл в матче Лиги чемпионов против «Лиона» — он поддел ее под игровую форму. На футболке изображен один из стикеров в Telegram с изображением самого футболиста сборной России. Цена футболки составляет 2499 рублей.