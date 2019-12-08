В матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

В составе дончан дубль оформил Бахтиер Зайнутдинов, который отличился на 22-й и 83-й минутах. Еще по мячу забили Алексей Ионов с передачи Эльдора Шомуродова на 53-й минуте и Дмитрий Чистяков с передачи Ивелина Попова на 79-й минуте.

У красно-белых единственный гол забил Эсекьель Понсе с передачи Йордана Ларссона на 81-й минуте встречи.

Отметим, на 45-й минуте Ивелин Попов не смог реализовать пенальти.

После 19 матчей команда Валерия Карпина идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками. Подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку с 22 баллами.