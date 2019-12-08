Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о поражении красно-белых от «Ростова».

«Мы очень расстроены таким результатом. Это было небольшое сумасшествие, «Ростов» ударил по воротам пять раз и забил четыре. У нас было много подходов и ударов, но мы забили только один. Я считаю, что счёт немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы», — сказал Тедеско, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

После 19 матчей команда Валерия Карпина идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками. Подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку с 22 баллами.