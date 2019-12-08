Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью расчитывает приобрести у итальянского «Наполи» сенегальского защитника Калиду Кулибали.

Об этом сообщает El Desmarque. По информации источника, лондонцы в данный момент проводят переговоры с представителями неаполитанцев о вероятном трансфере защитника в зимнее трансферное окно. Отмечается, что на Кулибали также претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, Моуринью хотел приобрести Калиду Кулибали еще будучи главным тренером «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне сенегальский защитник провел 13 матчей в итальянской Серии А.

Ранее футболисты «Наполи» вступили в конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который недоволен результатами и может санкционировать продажу нескольких звезд.