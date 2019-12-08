Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валкарсель рассказал о возможном бое Энтони Джошуа против Александра Усика.

«Битва в дюнах завершена. Теперь должна пройти битва против обязательного претендента Александра Усика. У сторон есть полгода на переговоры и организацию боя», – написал Валкарсель в своем Twitter.

Напомним, британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил американца Энди Руиса в поединке-реванше и вернул себе чемпионские титулы по версии четырех федераций.

Бой прошел в Саудовской Аравии, боксеры выстояли все 12 раундов, после чего победитель был определен судейским решением — 118:110, 118:110, 119:109 в пользу Джошуа. На протяжении всего боя британец действовал очень подвижно и бегал от Руиса, изредка нанося удары. Руис признался после боя, что проиграл, поскольку набрал слишком большой вес — он оказался на 21 килограмм тяжелее Джошуа.