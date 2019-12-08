Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел промежуточные итоги сезона и поделился мнением об акциях фанатов.

По словам Карпина, он оценивает первую половину сезона на четверку. Тренер отметил, он не ожидал такого результата. Карпин заявил, что «Ростов» полностью поменял философию игры, и тренер не ждал, что так быстро это даст какой-то результат.

«Фанатские акции? Если это на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так. Не один человек, не десять участвуют», — сказал Карпин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

После 19 матчей команда Валерия Карпина идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками. Подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку с 22 баллами