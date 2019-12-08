19-й тур российской премьер-лиги был богат на интересные события. Nevasport рассказывает, что же такого произошло.

Фанаты тура — все матчи

В каждом матче тура активные болельщики команд поддержали задержанных в Петербурге фанатов «Спартака» и ушли с трибун стадиона на 30-й или 40-й минутах матча. Это сделали и семь фанатов «Уфы» на выезде в Грозном, и болельщики «Зенита» на домашней игре с «Динамо». Девизом действа была фраза «Фанат — не преступник». Прислушаются ли к ней, узнаем уже в следующем году.

Разгром тура — «Арсенал» — «Локомотив» 4:0

Туляки на домашнем стадионе живого места не оставили от гостей, которые, видимо, решили больше не преследовать «Зенит» в чемпионской гонке. Середняк чемпионата вколотил москвичам четыре гола, дубль оформил Луценко, а еще по мячу забили Горбатенко и Чаушич.

Скандал тура — «Краснодар» — ЦСКА 1:1

Бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым отработала матч откровенно плохо. В одном из эпизодов Казарцев не увидел нарушения и не поставил очевидный пенальти за фол на Федоре Чалове, а затем засчитал спорный гол москвичей, когда перед голом Ивана Облякова полузащитник армейцев Константин Кучаев сфолил на Ари. Кроме того, судья назначил спорный пенальти в ворота ЦСКА. В этом эпизоде Ари подыграл себе рукой, а затем упал после контакта с Обляковым. Казарцев обратился к ВАР, но оставил решение в силе, показав Облякову предупреждение.

Дубль тура — «Крылья Советов» — «Урал» 2:3

В таком матче можно было бы ждать двух мячей от Александра Соболева, но дублем разразился никто иной, как Павел Погребняк. Первый гол обладатель Кубка УЕФА забил, вовремя оказавшись у мяча на добивании, а второй — с углового. Голы не вышли безумной красоты, но они такими не были и в расцвет сил форварда.

Провал тура — «Спартак» — «Ростов» 1:4

Пока у Тедеско в Москве получается далеко не все, и матч с «Ростовом» показывает, что новый тренер команды — далеко не гений. Красно-белые уступили команде Карпина по всем статьям и практически при пустых трибунах, что тоже могло отразиться на футболистах не лучшим образом. Если красно-белые ничего кардинально не поменяют весной, Тедеско рискует попрощаться с командой уже по итогам нынешнего сезона.