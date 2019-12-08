Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о желании провести титульный поединок.

По словам Гэтжи, он не думает, что находится в сложной ситуации. Боец считает, что он — следующий в очереди за титульным поединком.

«Я занялся смешанными единоборствами по одной причине — я хочу стать чемпионом. Ситуация с Конором Макгрегором похожа на ту, что была, когда он собирался провести бой со мной в первый раз. Я не слышал от него ни слова. Ничего не знал об этом. Если честно, то я рад, что он в полусреднем весе. Когда я увидел, что он проведёт следующий бой там, я не расстроился», — сказал Гэтжи, слова которого приводит MMAJunkie.

В данный момент Хабиб Нурмагомедов готовится к очередной защите чемпионского пояса. 18 апреля 2020 года россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном, бой будет проходить в Нью-Йорке.