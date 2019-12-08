Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

«В России очень много специалистов хорошего уровня, которые сидят без работы. Не знаю, почему, когда приходит какой-то иностранец, все сразу пишут про его тактику какую-то феноменальную… Какова ситуация с выплатой долгов? Замечательная», — сказал Попов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

После 19 матчей команда Валерия Карпина идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками. Подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку с 22 баллами.